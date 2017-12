Mercados em compasso de espera O mercado financeiro opera em compasso de espera devido à expectativa pelo anúncio das condições de troca dos papéis argentinos de curto prazo por papéis com vencimento mais longo. A divulgação do nome dos sete bancos que farão parte da operação não foi suficiente para fazer com que os investidores ficassem mais otimistas em relação à situação do país vizinho. Em relação à troca, mais importante do que o nome das instituições é saber em que condições esses papéis serão trocados, ou seja, qual a taxa de juros, o prazo e o volume que será negociado. Além disso, os analistas querem ter certeza de que a economia argentina voltará a crescer e as contas públicas do país ficarão estabilizadas. No início da tarde, o dólar está cotado a R$ 2,1960 na ponta de venda dos negócios - queda de 0,72% em relação ao fechamento de sexta-feira. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 20,550% ao ano, frente a 20,790% ao ano registrados na sexta-feira. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera com queda de 0,28%.