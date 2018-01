Mercados em compasso de espera Sem novidades que interferissem nos negócios durante a manhã, as expectativas dos investidores continuam centradas na Argentina. Hoje o mercado financeiro passou a manhã na expectativa de detalhes a respeito do encontro ocorrido ontem à noite entre as equipes do presidente do Banco Central (BC) Armínio Fraga e Daniel Marx, da Argentina. Mas nada de novo foi divulgado. De acordo com Fraga, o encontro faz parte da rotina de trabalho e não há nada a acrescentar em relação ao que já se sabe sobre o país vizinho. Além dos detalhes deste encontro entre equipes econômicas do Brasil e da Argentina, os investidores continuam à espera por dados do acordo feito entre o Fundo Monetário Internacional (FMI) e a Argentina. As conversas entre os credores argentinos, com vista à renegociação da dívida do país, estão começando hoje em Washington. Qualquer informação sobre o assunto, dizem os especialistas, pode provocar oscilações nos mercados. Veja como está o mercado financeiro Há pouco, o dólar estava cotado a R$ 2,5560 na ponta de venda dos negócios - queda de 0,16% em relação aos últimos negócios de ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera com alta de 0,53%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 23,690% ao ano, frente a 23,860% ao ano registrados ontem. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires está em alta de 1,94%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - opera com queda de 1,02%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - registra queda de 1,26%. Os principais títulos da dívida argentina (FRBs) estavam cotados a 77,150 centavos por dólar, com alta de 3,07%. Já os principais papéis da dívida brasileira (C-Bonds) são vendidos a 72,938 centavos por dólar, com alta de 0,95% em relação aos últimos negócios de ontem. Investimentos Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.