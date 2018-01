Mercados em compasso de espera O mercado financeiro no Brasil deve continuar em compasso de espera atento ao desenrolar dos conflitos militares na Ásia Central e, principalmente, aos fatos novos na Argentina. Apesar do clima de cautela entre os investidores, a instabilidade no mercado financeiro diminuiu um pouco nos últimos dias, mas os riscos permanecem no cenário e qualquer fato novo negativo pode criar nervosismo nos negócios. O dólar comercial abriu cotado a R$ 2,7850 e há pouco era vendido a R$ 2,7910, com alta de 0,32% em relação aos últimos negócios de ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera com alta de 0,33%. No mercado de juros, os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 24,110% ao ano, frente a 24,290% ao ano registrados ontem. Em Nova York, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - opera com alta de 0,16%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - registra alta de 0,60%. As incertezas sobre o impacto econômico dos conflitos entre os Estados Unidos e países aliados contra grupos terroristaspesam de maneira significativa nos mercados. A pressão sobre o dólar é uma das conseqüências deste cenário, já que a moeda norte-americana é usada como proteção (hedge) em períodos de incertezas. Quem tem dólares não vende e quem precisa comprar paga um preço alto por isso. Na Argentina não se esperam mudanças antes das eleições parlamentares marcadas para o próximo domingo. Depois disso, caso a oposição ocupe a maior parte dos cargos colocados em eleição, a governabilidade do país pode ficar mais difícil e o cumprimento do déficit zero também (veja mais informações no link abaixo). Não deixe de ver também no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.