Mercados em compasso de espera O mercado financeiro começa o dia em compasso de espera e atento às crises na América Latina (veja mais informações no link abaixo). Na Argentina, por sugestão do Fundo Monetário Internacional (FMI), começam hoje reuniões com representantes de outros países com o objetivo de colher sugestões para esta fase de transição no modelo cambial. O presidente do Banco Central (BC) brasileiro, Armínio Fraga, estará presente. De acordo com apuração da correspondente Marina Guimarães, a Argentina e o FMI podem voltar a negociar um novo acordo para a liberação de recursos após a solução de três problemas: a liberação dos saques bancários, o estabelecimento do programa monetário - no qual deverá ser definida a flutuação do câmbio - e a aprovação de um orçamento equilibrado. O fato é que os analistas ainda esperam por medidas econômicos para a resolução do problema fiscal do país - gastos maiores do que a arrecadação. Além disso, ainda pesam incertezas em relação à permanência do presidente Eduardo Duhalde até o final do seu mandato, em 2003. Com uma fraca sustentação política, Duhalde ainda não está livre de novas manifestações sociais. Em Buenos Aires, a Bolsa de Valores permanecerá fechada hoje. Veja mais informações sobre a Argentina nos links abaixo. Veja os números do mercado O dólar comercial abriu em baixa e os analistas acreditam que o fluxo de recursos positivo para o mercado interno tem sustentado as cotações em níveis mais baixos. Às 10h56, o dólar estava cotado a R$ 2,3790 na ponta de venda dos negócios, em queda de 0,71% em relação aos últimos negócios de ontem. No mercado de juros futuros, os contratos que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano pagam juros de 19,45% ao ano, frente a 19,51% ao ano registrados ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) abriu em alta e há pouco estava com valorização de 0,62%. Segundo apuração do editor Márcio Anaya, o balanço dos investimentos estrangeiros na Bovespa mostra saída de R$ 64,515 milhões nos dez primeiros dias de janeiro. Foram realizadas compras de ações no valor de R$ 968,553 milhões e vendas de R$ 1,033 bilhão. No ano passado, o saldo de capital externo na Bolsa fechou positivo em R$ 815,726 milhões. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.