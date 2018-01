Mercados em compasso de espera com incertezas Os investidores continuam apreensivos com o surgimento de novos casos de contaminação por Antraz. Já subiu para 12 o número de pessoas expostas ou que contraíram a bactéria. O medo maior é de que se confirmem as suspeitas de que os casos de Antraz estejam relacionados ao bioterrorismo. No cenário econômico norte-americano, a divulgação amanhã dos indicadores sobre produção industrial de setembro e utilização da capacidade instalada também mantém os investidores na defensiva, especialmente depois da forte queda das vendas no varejo em setembro, de 2,4%, anunciada na sexta-feira. Do lado argentino, não há novidade. O resultado das eleições legislativas ficou dentro do esperado, com a derrota esmagadora dos candidatos do governo e a vitória da oposição, o Partido Justicialista, que agora tem maioria no Senado. As atenções agora estão voltadas para o anúncio de um novo pacote econômico que poderá sair esta semana e a operação de troca de dívida interna com os fundos de pensão que pode chegar a US$ 15 bilhões. Mas os analistas não esperam mudanças fundamentais no rumo da política econômica e acham pouco provável que o ministro de Economia, Domingo Cavallo, deixe o governo, pelo menos no curto prazo. Veja os números do mercado financeiro O dólar comercial para venda está cotado a R$ 2,7790, com queda de 0,11%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 23,500% ao ano, frente a 24,000% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera com alta de 0,14%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires opera em queda de 0,79%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - está em queda de 0,78%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - registra baixa de 1,61%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.