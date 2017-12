Mercados em retração pelo caso Eduardo Jorge Num dia fraco em notícias que pudessem orientar os movimentos dos mercados, a atenção maior ficou com o agravamento da situação do ex-secretário especial da Presidência da República, Eduardo Jorge. Na última semana, o noticiário tem veiculado crescentemente suspeitas de seu envolvimento no escândalo de superfaturamento e desvio de verbas destinadas à construção do prédio do TRT de São Paulo, cujo principal acusado é o juiz Nicolau dos Santos Neto. Não se levanta, por enquanto, a hipótese de envolvimento do presidente da república ou de membros da equipe econômica, mas os maiores aplicadores estão atentos à situação. Um escândalo tem o poder de afugentar investidores estrangeiros e de criar instabilidade, refletindo em aumento das cotações do dólar e dos juros, além de queda nas bolsas. Além disso, muitos investidores estrangeiros estão se desfazendo de papéis de outros países emergentes, como o Brasil, para participar da compra de títulos que a Argentina deve vender no exterior, no valor estimado de US$ 1,250 bilhão. Com isso, a Bolsa de Valores de São Paulo caiu 3,38%, e o dólar subiu 0,50%, fechando em 1,8040. Os juros prefixados para contratos de swap com base de 252 dias úteis fecharam em 18,56% ao ano, frente a 18,33% ao ano. Leia mais a respeito dos mercados hoje a seguir.