Mercados em ritmo lento depois do feriado Esta sexta-feira, espremida entre o feriado e o final de semana, vem apresentando poucos negócios nos mercados. Sem notícias que pudessem gerar movimento mais forte nos negócios, também não houve oscilação forte. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) oscilou entre uma alta de 0,21% e uma queda de0,63%. Foram movimentados no pregão R$ 147 milhões. Segundo operadores, a notícia mais esperada para o dia seria a divulgação da pesquisa Vox Populi - que, na opinião dos analistas, tem grandes chances de apontar alguma recuperação do pré-candidato pelo PSDB, José Serra. Mas, segundo informou a repórter Rita Tavares, os resultados não virão a público hoje. Há pouco, a Bovespa estava em queda de 0,42%. O dólar comercial operou em alta durante a maior parte da manhã, também com baixíssima liquidez. Uma das variáveis que mais pesou na definição dos negócios foi o jogo em torno da formação da ptax - taxa que é usada para a liquidação dos contratos futuros de dólar com vencimento em junho. Mas nem essa variável técnica teve forte impacto nas transações. A cotação do dólar comercial variou entre a máxima de R$ 2,5290 e a mínima de R$ 2,5090. Às 14h25, a moeda norte-americana era vendida a R$ 2,5230, em alta de 0,36%. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003 pagam taxas de 18,660% ao ano, frente a 18,640% ao ano registrados na quarta-feira. Mercados internacionais Na Argentina, o índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires está em queda de 0,21%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - opera com alta de 1,19% e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - registra alta de 0,85%.