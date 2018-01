Mercados encerram o dia com poucos negócios A arrecadação fiscal argentina referente ao mês de agosto ainda não foi divulgada. Os investidores esperam o anúncio para o final desta tarde e, mesmo que a queda no valor arrecadado em impostos fique menor do que o previsto anteriormente pelos analistas, o que mais interessa aos investidores neste momento é saber se a Argentina será capaz de cumprir a principal exigência do Fundo Monetário Internacional (FMI) - o déficit zero. Com a proximidade das eleições parlamentares, em 14 de outubro, fica cada vez mais difícil ao governo central aprovar medidas que desagradem a população - corte de gastos e redução de salários. Como elas são extremamente necessárias neste momento, os investidores estrangeiros mantêm as incertezas em relação ao país vizinho. Internamente, a notícia principal foi a divulgação dos números referentes à balança comercial. Na quinta semana de agosto, de 27 a 31, o superávit - exportações menos importações - ficou em US$ 307 milhões, totalizando um superávit de US$ 625 milhões no mês. Segundo apurou a editora Adriana Fernandes, apesar do crescimento de apenas 3,8%, o total das exportações no mês, em US$ 5,727 bilhões, foi recorde histórico. Os dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior revelam que, além do crescimento de 13,2% nas vendas externas de produtos básicos, também contribuíram para este volume a re-exportação de três aeronaves, somando US$ 214 milhões. Fechamento dos mercados Com o feriado nos Estados Unidos - Dia do Trabalho -, o volume de negócios ficou ainda mais reduzido. Segundo apurou a editora Márcia Pinheiro, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) encerrou o dia com o terceiro menor volume do ano e em baixa de 0,31%. O giro financeiro foi de apenas R$ 259 milhões (dado ainda preliminar). A Bolsa paulista não movimentava tão pouco desde 28 de maio, quando o giro foi de R$ 254 milhões. O dólar comercial para venda fechou em R$ 2,5660, com alta de 0,04%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 23,110% ao ano, frente a 23,280% ao ano ontem. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires fechou em queda de 0,29%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.