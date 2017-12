Mercados encerram o dia na expectativa pela decisão do Copom Os investidores fizeram suas apostas e agora estão em compasso de espera pela divulgação da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), que sai no início desta noite. A expectativa da maior parte dos operadores e analistas é de que haverá um corte de 0,5 ponto porcentual no juro, atualmente fixado em 16,5%, mas cresceu o temor que o Comitê promova uma redução de apenas 0,25 ponto porcentual. Na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), os contratos de taxas pós-fixados (DIs) com vencimento em julho pagavam taxa de 15,39% ao ano, ante 15,30% de ontem; os contratos com vencimento em janeiro pagavam juros de 15,19% ao ano, ante 15,16% ao ano ontem. Na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), os negócios fecharam em baixa de 1,59%. O giro financeiro somou R$ 1,158 bilhão. O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,8450 na ponta de venda dos negócios, em alta de 0,25% em relação às últimas operações de ontem. A moeda norte-americana iniciou o dia no patamar de R$ 2,8400 e oscilou da máxima de R$ 2,8490 à mínima de R$ 2,8360. Com o resultado desta quarta-feira, o dólar registra queda de 2,00% em janeiro e acumula baixa de 18,25% nos últimos doze meses.