Mercados ensaiam reação O número referente à economia dos Estados Unidos, divulgado no início da tarde, veio dentro das expectativas de analistas e investidores. O Instituto Redbook informou que as vendas do varejo cresceram 2,2% na última semana de janeiro, na comparação com igual período de dezembro. Os negócios reagiram bem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em alta de 1,36%, acompanhando o bom desempenho das bolsas de Nova York. A Nasdaq - bolsa dos Estados Unidos que negocia papéis do setor de tecnologia e Internet - registra alta de 1,72%, enquanto o Dow Jones - que mede a valorização das ações de empresas mais negociadas na Bolsa de Nova York - esta em alta de 0,49%. O dólar comercial está cotado a R$ 1,9990 na ponta de venda dos negócios - baixa de 0,20% em relação aos últimos negócios de ontem. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 15,790% ao ano, frente a 15,850% ao ano registrados ontem.