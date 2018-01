Mercados entre Copom e Argentina As negociações entre a Argentina e o Fundo Monetário Internacional (FMI) estão na reta final. Cogitou-se, inclusive, que o vice-ministro da Economia, Daniel Marx, estaria voltando para Buenos Aires ainda hoje, o que não se confirmou. Segundo fontes consultadas pela correspondente especial da Agência Estado, Marina Guimarães, o fundo apenas concedeu o adiantamento de US$ 7,4 bilhões de parcelas referentes ao acordo firmado em dezembro de 2000. Não serão concedidos novos recursos ao país. Os mercados no Brasil e na Argentina já haviam fechado quando começaram a circular os rumores, mas os títulos argentinos da dívida externa operam em baixa. Na mesma linha, fala-se que as condições impostas pelo FMI seriam basicamente o cumprimento do programa de eliminação imediata do déficit público, inclusive pelas províncias. A notícia é desanimadora, pois o país precisa de um montante de recursos que dê conta dos contínuos saques bancários e compras de dólares pela população, que vêm pressionando o sistema financeiro, já próximo do limite. Além disso, o governo enfrenta dificuldades em zerar o déficit no curto prazo e pode precisar de recursos adicionais para manter o Estado funcionando. Como os mercados estão pouco receptivos a operações de venda de títulos argentinos, o dinheiro do Fundo deve ser suficiente para cobrir qualquer buraco nas contas públicas e irrigar o sistema financeiro enquanto as tendências não são revertidas. É uma aposta arriscada. Copom decide sobre Selic em ambiente tenso Amanhã o Comitê de Política Monetária encerra sua reunião mensal e espera-se que mantenha em 19% ao ano a Selic - taxa básica referencial da economia. A inflação está realmente mais elevada do que o desejado, mas os últimos números do PIB brasileiro indicavam desaceleração preocupante. Assim, uma redução das taxas num cenário de inflação alta e possível agravamento da crise argentina é impensável, enquanto o risco de aumento da Selic em meio à tendência de desaceleração da economia é imprudente, pois pode mergulhar o país numa recessão no ano que vem. Analistas concordam que o mais provável é a manutenção. FED reduz juros para 3,5% ao ano O FED - banco central norte-americano - reduziu na tarde de hoje o juro básico em 0,25 ponto porcentual, de 3,75% para 3,50% ao ano. O movimento já era plenamente esperado pelos analistas e não trouxe efeito algum nos negócios. A principal razão para a queda foi a continuação da tendência de desaceleração econômica em um ambiente de inflação controlada. Fechamento dos mercados O dólar comercial para venda fechou em R$ 2,5500, com alta de 1,23%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 24,420% ao ano, frente a 23,950% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em queda de 1,71%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires fechou em queda de 3,47%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em queda de 1,41%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em queda de 2,66%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.