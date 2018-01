Mercados especulam sobre Argentina e juros Hoje é feriado na Argentina, mas o país continuou no centro das atenções. Mais precisamente, os mercados especulam sobre o desfecho das negociações com o Fundo Monetário Internacional (FMI) para a aprovação de um pacote de ajuda financeira emergencial. Ainda não se sabe qual o volume de recursos que as autoridades do fundo estariam dispostas a conceder e quais condições serão exigidas. Governos estrangeiros e organismos internacionais ressaltam a importância da aprovação de medidas que garantam a retomada do crescimento econômico sustentável. Ainda não se sabe o que isso significa, se uma desvalorização cambial, moratória da dívida, dolarização ou simplesmente o cumprimento do programa de eliminação do déficit fiscal. Contudo, o grande temor é que se exija demais do governo argentino, que administra a pior crise já vivida pela Argentina, com enorme custo social, pouco apoio popular e político. Nesse caso, o remédio poderia matar o paciente, causando revoltas populares e desestabilizando a base de apoio no Congresso. Como o ponto frágil da economia no curto prazo é o baixo volume das reservas internacionais e depósitos bancários, a reação da população é crucial para evitar um desfecho traumático. Se houver uma corrida aos bancos e às casas de câmbio, o sistema financeiro pode não agüentar. Na quarta-feira o Comitê de Política Monetária (Copom) reúne-se para discutir a Selic - a taxa básica referencial de juros da economia -, atualmente em 19% ao ano. Os últimos números indicam forte desaceleração da atividade econômica brasileira e inflação alta, mas ainda dentro da meta fixada pelo governo, levando a crer que a Selic ficará inalterada. Amanhã é a vez do Fed - banco central norte-americano -dos EUA. A economia está em desaceleração e muitos analistas esperam uma redução de 0,25 ponto porcentual, levando as taxas para 3,5% ao ano. Fechamento dos mercados O dólar comercial para venda fechou em R$ 2,5190, com queda de 0,04%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 23,950% ao ano, frente a 24,318% ao ano na sexta-feira. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 0,54%. A Bolsa de Valores de Buenos Aires não funcionou hoje por causa de um feriado nacional. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em alta de 0,77%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em alta de 0,77%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.