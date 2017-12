Mercados: espera propicia boatos e dólar dispara Os mercados passaram o dia em compasso de espera pelas notícias antecipadas na semana passada. Enquanto as confirmações não vêm, surgem boatos e especulações. À tarde, as cotações do dólar subiram e o otimismo dos últimos dias começou a se reverter. O principal boato do dia foi que o racionamento de energia seria prorrogado até abril, prontamente negado pelo governo. Espera-se a aprovação no Senado do pacote de ajuste fiscal. Havendo qualquer alteração, as medidas deverão voltar para votação na Câmara. O governo argentino está empenhado em garantir o trâmite mais rápido possível, mas a oposição detém a maioria das cadeiras e mesmo os senadores da base aliada apresentam resistências. Além disso, o governo ainda não anunciou os termos da troca de títulos de curto prazo da dívida interna - as Letes. Essa é mais uma das medidas para eliminar as operações de captação de recursos no mercado, que tem como objetivo elevar o grau de confiança dos investidores no governo. Com isso, espera a equipe econômica, cairão os juros e a economia começará a crescer. Foi divulgado, nesse sentido, que as empresas que adiantarem impostos a pagar em 2002 receberão juros de 9%. Mais um reforço de caixa para o governo no curto prazo. Os mercados também aguardam as negociações sobre a prorrogação do acordo brasileiro com o Fundo Monetário Internacional (FMI), que pode trazer entre US$ 10 e US$ 20 bilhões para evitar o contágio da crise argentina. As negociações ainda estão em curso e o presidente do Banco Central, Armínio Fraga, viaja esta noite para Washington para as conversas com o Fundo. Os termos do acordo e do provável ajuste fiscal adicional podem afetar os negócios. Os investidores já previam as duas medidas e apostaram na sua implementação. Fechamento dos mercados O dólar comercial para venda fechou em R$ 2,4710, com alta de 2,32%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 24,700% ao ano, frente a 24,200% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em queda de 2,35%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires fechou em queda de 3,53%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em queda de 1,76%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em queda de 1,47%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.