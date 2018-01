Mercados esperam acordo argentino com FMI Os mercados financeiros continuam monitorando a crise argentina, agora dominada pelas negociações com o Fundo Monetário Internacional (FMI) visando à obtenção de um empréstimo de emergência para reduzir os riscos de um colapso econômico. Se o dinheiro não vier, os saques bancários e a compra de dólares podem acabar deflagrando uma desvalorização cambial e a moratória da dívida, com conseqüências devastadoras. Mas o governo norte-americano, que tem pesada influência sobre o FMI, não vê com bons olhos a concessão de créditos incondicionalmente. Vários membros da equipe econômica dos EUA consideram que a eficácia dos empréstimos do Fundo é limitada, que os montantes atingem cifras proibitivas e que a simples determinação de metas macroeconômicas é insuficiente. As críticas são especialmente válidas no caso da Argentina, que, mesmo depois de receber US$ 40 bilhões em dezembro passado, teve suas dificuldades financeiras agravadas. O ponto central da argumentação é que os governantes argentinos nunca prescindiram da paridade do peso com o dólar. Depois de dez anos de aumentos nos preços internamente em dólar e forte valorização da moeda norte-americana frente às demais moedas mundiais, especialmente o real, o peso está claramente sobrevalorizado. Com isso, a competitividade das empresas argentinas fica muito comprometida, e a economia, conseqüentemente, emperrada. A estratégia do presidente Fernando de la Rúa é eliminar o déficit público imediatamente, o que os economistas nunca acreditaram ser factível. Com isso, a dívida pública não cresceria mais, a confiança voltaria, os juros cairiam e a economia voltaria a crescer. Factível ou não, o déficit zero certamente é uma das condições do FMI. O que se questiona é se seria a única. Provavelmente não. Embora autoridades argentinas continuem reiterando que o sistema de câmbio não será alterado, parece claro que os organismos internacionais e governos estrangeiros não vêem solução sem a desvalorização do peso, que afetaria diretamente 95% da dívida do governo, denominada em dólares. E os analistas de mercado especulam sobre possíveis arranjos para acomodar as posições divergentes. As negociações ainda devem demorar vários dias. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.