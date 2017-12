Mercados esperam alta da Selic hoje A ligeira melhora na crise argentina foi suficiente para dar mais um fôlego ao país, ainda que a situação permaneça muito delicada e sem sustentação no longo prazo. Com isso, ontem houve expressiva recuperação das cotações, que continuam, no entanto, refletindo muito pessimismo. Ao menos, o Comitê de Política Monetária terá tranqüilidade para discutir a Selic, a taxa básica referencial de juros da economia, na reunião mensal que termina hoje. A expectativa da maioria dos analistas é de que a taxa passe dos atuais 18,25% para até 20% ao ano. Um choque de juros para controlar o dólar, como o decidido na última reunião está descartado. A iniciativa não teve o resultado desejado e espera-se que o Copom retome sua postura mais conservadora, centrada no cumprimento das metas de inflação. Nesse sentido, avalia-se apenas o impacto da alta do dólar na inflação. Com o aumento dos juros, o crédito para consumidores e empresas fica mais caro e a atividade econômica desacelera-se, contendo as pressões sobre os preços. Alívio com Argentina é temporário O equilíbrio da economia argentina é muito frágil e pode sofrer uma reversão a qualquer momento, levando ao esperado colapso - desvalorização e moratória. O presidente Fernando de la Rúa tenta controlar a crise em duas frentes. Por um lado, negocia o rescalonamento dos títulos públicos com vencimento em 2001 para o ano que vem. E, por outro, tenta implementar o plano draconiano de eliminação do déficit público imediatamente. Assim, desapareceria a necessidade de captação de recursos no mercado e a credibilidade seria restaurada. Mas a implementação do plano não é simples. Os funcionários públicos e pensionistas, afetados diretamente pelas medidas, protestam amanhã e foi marcada uma greve geral para quinta-feira. Os protestos populares ganham relevo em meio à campanha eleitoral para as eleições legislativas de 14 de outubro. O pacote precisa do apoio da base aliada hesitante e da oposição, o que dificulta sua realização. E, se a pressão do público for grande, o governo poderá ser obrigado a ceder. Além disso, não se acredita realmente que o plano estabeleça as bases para uma retomada do crescimento econômico. O peso está sobrevalorizado, o que compromete a competitividade dos produtos argentinos. Mas a desvalorização teria efeitos catastróficos, pois governo, empresas e pessoas físicas estão fortemente endividados em dólar. Outra opção seria uma queda forte e generalizada de preços e salários, o que não está acontecendo mesmo depois de mais de três anos de recessão. Mesmo que De la Rúa consiga ganhar algum tempo, a situação vai se agravando cada vez mais, os juros elevam-se e a dívida torna-se impagável. Por todas essas razões, a recente recuperação dos mercados brasileira é relativa, já que o dólar consolida-se na casa dos R$ 2,50 e a Selic deve subir. Novamente, adiou-se o colapso argentino. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.