Mercados esperam decisão moderada do Copom As cotações nos mercados oscilaram bastante hoje, mas acabaram próximas às de fechamento de ontem. Os investidores esperam com tranqüilidade a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) sobre a Selic, a taxa básica referencial de juros da economia, atualmente em 18,25% ao ano. A expectativa dos analistas ouvidos pela Agência Estado varia entre uma alta de 0,5 e 1,5 ponto porcentual. Mas, segundo eles mesmos, nada que fique dentro dessa faixa será surpreendente. O comunicado deve ocorrer à noite. Houve um certo nervosismo com a resistência no Congresso argentino a pontos específicos do pacote de eliminação imediata do déficit nas contas públicas. A proximidade das eleições legislativas de 14 de outubro favorece tais reações e dificulta o acordo político. Os protestos da população também podem azedar a frágil união nacional. Hoje foi a vez dos funcionários públicos e amanhã está marcada uma greve geral. Também circulou a notícia de que o governo divulgará essa semana a reestruturação dos títulos com vencimento nesse ano, postergando o prazo para 2002. A isso soma-se o esforço de cobrança antecipada de impostos a vencer no ano que vem de grandes empresas. Assim, tenta-se ganhar tempo na Argentina, mas o mercado não entende para que, considerando que os problemas estruturais continuam presentes, especialmente o câmbio fixo sobrevalorizado. Fechamento dos mercados Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 25,730% ao ano, frente a 25,200% ao ano ontem. O dólar comercial para venda fechou em R$ 2,5000, estável em relação a ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em queda de 2,67%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires fechou em queda de 4,25%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em queda de 0,35%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em queda de 2,47%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.