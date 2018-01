Mercados esperam detalhes do acordo argentino É grande a expectativa pela divulgação da carta de intenções da Argentina ao Fundo Monetário Internacional (FMI), referente ao pacote que trouxe cerca de US$ 8 bilhões de dólares em ajuda financeira ao país. A carta conterá detalhes não anunciados do acordo, como garantias adicionais. Mas o vice ministro da Economia, Daniel Marx, já adiantou que não haverá surpresas. Aparentemente, a única garantia é a implementação do pacote de eliminação imediata do déficit público em todas as esferas de governo. O mercado também acompanha atentamente as negociações do governo argentino com credores internacionais. A equipe do ministro da Economia, Domingo Cavallo, espera alongar prazos e reduzir o custo da dívida externa, o que envolveria algum tipo de desconto. Obviamente, a idéia não agrada muito aos banqueiros internacionais, e não se pode prever o resultado da renegociação, a qual pode se arrastar por meses. Seu resultado, porém, pode ter um efeito importante no orçamento do governo, ou seja, no esforço de zeragem do déficit público. Os esforços do governo estão centrados na retomada da confiança dos mercados, mesmo porque o pacote do FMI é modesto, e não garantirá a tranqüilidade por muito mais do que alguns meses. A estratégia é eliminar o rombo nas contas públicas, promovendo queda nos juros, e, com isso, promover o crescimento econômico. Mas ainda é cedo para abandonar a cautela. As taxas realmente começaram a cair, mas essa é só uma das condições para a recuperação econômica, e a situação ainda é muito frágil. Por outro lado, as reservas internacionais seguem em queda, como reflexo da procura de dólares pelo público. Esse é exatamente o ponto mais fraco na crise. O governo não fala em alterar o regime cambial, mas é o peso sobrevalorizado que compromete a competitividade dos produtos argentinos, emperrando a economia. Como a economia mundial está se retraindo, o mercado internacional é ainda menos receptivo, e os investidores dispõem de menos recursos. Com isso, os sacrifícios internos são maiores, e talvez, não sejam suficientes com o câmbio fixo. Enquanto isso, o mercado já trabalha num padrão de maior normalidade, embora ainda seja cedo para comemorar. A solução dos problemas argentinos ou a retomada do crescimento norte-americano ainda estão distantes, e o cenário, de maneira geral, indefinido. Resta agora aguardar dados mais definitivos, indicando tendências mais claras. Por isso, a ordem é manter a cautela e reagir a novidades pontuais no curto prazo. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.