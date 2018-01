Mercados esperam detalhes do pacote do FMI Em resposta às preocupações do mercado sobre aspectos não divulgados do pacote de ajuda financeira liberado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) à Argentina na semana passada, o ministro da Economia, Domingo Cavallo, garantiu que divulgará os detalhes na sexta-feira. Era o que os investidores queriam, embora o presidente do Banco Central brasileiro, Armínio Fraga, tenha declarado que não há nada de surpreendente. A afirmação veio logo após reunião com o vice-ministro argentino Daniel Marx, principal negociador do acordo com o FMI. Os investidores brasileiros seguem céticos em relação à Argentina, o que as cotações demonstram claramente. Nem o pacote do FMI reverteu o diagnóstico que o colapso financeiro do país apenas foi adiado, nem o reforço financeiro de US$ 15 bilhões para o Brasil foi capaz de descolar o desempenho dos mercados aqui da evolução da crise argentina. Ainda assim, o Banco Mundial divulgou seu relatório de 7 de agosto, anterior ao pacote do FMI para a Argentina, em que consta uma avaliação da situação do país. Embora reconheça sua fragilidade e os enormes riscos envolvidos na concessão de recursos para o governo em Buenos Aires, afirma que poderá liberar mais recursos se as reformas prometidas forem implementadas. Trata-se da implantação efetiva do programa de eliminação imediata do déficit público, que ainda enfrenta obstáculos. Também considera que a economia possa retomar o crescimento no último trimestre de 2001. Como o maior tabu para o governo argentino é a desvalorização cambial, os olhares agora voltam-se para a dívida externa do país, estimada em US$ 150 bilhões, considerando-se todas as esferas de governo. As obrigações são excessivas, dada a capacidade de pagamento e as atuais taxas de juros, e fala-se na renegociação de algo entre US$ 20 bilhões e US$ 30 bilhões. Os principais credores negociam com o Tesouro norte-americano e resistem a conceder descontos, enquanto Cavallo garante que não haverá moratória. Ele insiste no alongamento e barateamento do estoque de dívida voluntariamente. Não há data para um resultado das conversações. E as notícias dos EUA continuam negativas. Apesar das seguidas reduções nas taxas de juros, os indicadores apontam na continuação do desaquecimento econômico. Ontem, o índice de confiança do consumidor mostrou deterioração nas expectativas. Uma retomada do crescimento acelerado tenderia a promover a entrada de capitais estrangeiros em países emergentes (como Brasil e Argentina) e facilitaria a absorção de suas exportações. Enquanto isso não acontece, os mercados têm mais um fator de pessimismo. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.