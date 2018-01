Mercados esperam fatos novos na Argentina O mercado financeiro continua refletindo as incertezas em relação à Argentina. A previsão dos especialistas de nova queda na arrecadação fiscal em agosto - entre 6% a 8% -, em relação ao mesmo mês do ano passado, só fez aumentar o clima de cautela adotado pelos investidores. Um novo recuo na arrecadação reforça a perspectiva dos analistas de que é muito difícil o cumprimento da meta de déficit fiscal zero no país vizinho - uma das exigência do acordo com o Fundo Mobiliário Internacional (FMI). Analistas temem que o quadro se deteriore ainda mais com a decisão do ministro da Economia, Domingo Cavallo, de cortar o repasse de impostos para as províncias (veja mais informações no link abaixo). Veja os números do mercado financeiro Há pouco, o dólar estava cotado a R$ 2,5610 na ponta de venda dos negócios - alta de 0,51% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera com queda de 0,53%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 23,750% ao ano, frente a 23,760% ao ano registrados na sexta-feira. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires está em queda de 0,11%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - opera com queda de 0,02%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - registra alta de 0,09%. Os principais títulos da dívida argentina (FRBs) estavam cotados a 75,250 centavos por dólar, com queda de 0,66%. Já os principais papéis da dívida brasileira (C-Bonds) são vendidos a 72,250 centavos por dólar, com queda de 0,26% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. Investimentos Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado e as perspectivas para os mercados nesta semana.