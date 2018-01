Mercados esperam Fed, Copom e FMI Os mercados continuam operando na espera das negociações entre a Argentina e o Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre um pacote de ajuda financeira emergencial. Ainda são desconhecidas as condições do empréstimo, o volume de recursos e sua composição, já que uma parte será referente a adiantamentos do pacote de cerca de US$ 40 bilhões aprovado em dezembro de 2000. A imprensa argentina considera valores entre US$ 6 bilhões e US$ 20 bilhões, e autoridades norte-americanas já avisaram que algumas das especulações são exageradas. O mais importante são as medidas exigidas para esse segundo pacote em menos de um ano. Governos estrangeiros e organismos internacionais não querem desperdiçar recursos e ressaltam a importância da aprovação de medidas que garantam a retomada do crescimento econômico sustentável. Muitos interpretam esses parâmetros como sinais de uma desvalorização cambial, moratória da dívida, dolarização ou simplesmente a exigência de cumprimento do programa de eliminação do déficit fiscal. Mas a situação é delicada, e os credores sabem que não podem exigir o impossível do governo argentino, já numa situação muito frágil. O país já está no quarto ano de sua pior recessão, com enorme custo social, pouco apoio popular e com uma base política fragmentada. Um pacote excessivamente modesto ou impondo condições draconianas pode abalar ainda mais a credibilidade do governo, o que poderia trazer conseqüências sérias, inclusive uma ruptura traumática. As reservas internacionais e depósitos bancários continuam baixos, e um movimento mais forte de saques e compras de dólares pode deflagrar o colapso. EUA e Brasil definem juro básico Hoje à tarde o Fed - banco central norte-americano - divulgará o resultado de sua reunião bimestral. Como a economia ainda não retomou taxas vigorosas de crescimento, muitos analistas esperam uma redução de 0,25 ponto porcentual na taxa básica, que a reduziria para 3,5% ao ano. Amanhã é o Comitê de Política Monetária (Copom) que encerra sua reunião mensal reúne-se para discutir a Selic - a taxa básica referencial de juros da economia -, atualmente em 19% ao ano. A inflação sob controle e o anúncio de queda do PIB estimulam apostas de que a Selic ficará inalterada entre analistas. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.