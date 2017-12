Mercados esperam FED e Copom Com o anúncio do pacote de ajuda econômico liderado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) para a Argentina, o que tinha sido uma das principais angústias dos mercados brasileiros teve um desfecho mais favorável do que os otimistas previram. Agora, resta saber qual será o resultado da reunião de hoje do FED, o banco central norte-americano, que decidirá sobre os juros nos EUA. Foi o presidente do FED, Alan Greenspan, quem, no início do mês, declarou crer no sucesso da política de desaceleração da economia dos Estados Unidos, induzida pelo aumento das taxas de juros, em vigor desde junho de 1999. Assim, estaria encerrado o ciclo de aumento dos juros e já até se poderia começar a considerar uma redução nas taxas. Essa reversão de tendência entusiasmou os mercados e deu o empurrão que faltava aos mercados brasileiros. Para a reunião de hoje, porém, são poucos os que apostam num corte nos juros. Como até os preços do petróleo caíram depois do discurso de Greenspan, os obstáculos externos à valorização das cotações no Brasil saíram de cena. E considerando-se o bom cenário interno, o governo brasileiro pode também reduzir a Selic, a taxa de juro básica referencial da economia, estimulando toda a economia. E é isso que os investidores esperam que ocorra amanhã, quando o Comitê de Política Monetária (Copom) encerrará sua reunião. As apostas no mercado são de que a Selic caia dos atuais 16,5% ao ano para 16% ao ano. Dependendo do resultado da reunião do FED, o Copom pode ser mais audacioso. Uma queda nos juros norte-americanos poderia estimular uma redução maior, de, por exemplo, um ponto porcentual.