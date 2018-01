Mercados esperam Fed e Copom O mercado financeiro, que começou o dia reagindo de forma positiva à expectativa de que o apoio do Fundo Monetário Internacional (FMI) à Argentina saísse em 48 horas, voltou a demonstrar instabilidade sem a confirmação oficial desta notícia. O dólar oscilou entre a mínima de R$ 2,518 e a máxima de R$ 2,537. Há pouco estava cotado a R$ 2,5500 na ponta de venda dos negócios, com alta de 1,23%. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera com queda de 0,50%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 24,230% ao ano, frente a 23,950% ao ano ontem. De acordo com analistas, as especulações em torno de notícias que não se confirmam nunca estão deixando os investidores numa situação de desconforto. Isso deixa o mercado vulnerável e tem interferência sobre os negócios. Os títulos da dívida externa também tinham iniciado o dia em alta, mas inverteram a trajetória e passaram a computar mais uma desvalorização no decorrer da manhã. Os principais títulos da dívida brasileira (C-Bonds) estão cotados a 70,000 centavos por dólar, com baixa de 0,71%. Já os papéis da dívida argentina (FRBs) são vendidos a 68,00 centavos por dólar, com queda de 2,16%. Fed e Copom decidem juros nos EUA e Brasil No início da tarde, o Banco Central dos Estados Unidos deve divulgar sua decisão sobre a taxa de juros básica do país. A maioria dos analistas espera por uma redução de 0,25 ponto porcentual, levando a taxa para 3,5% ao ano. No Brasil, a expectativa é de que o Comitê de Política Monetária (Copom) deixa a taxa básica de juros (Selic) estável em 19% ao ano. A reunião do Comitê começa hoje, mas a decisão deverá ser divulgada amanhã, após o fechamento dos mercados. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.