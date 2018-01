Mercados esperam FMI e lamentam PIB Os jornais argentinos têm divulgado prontamente notícias favoráveis em relação às negociações entre o governo e o Fundo Monetário Internacional (FMI). Hoje, inclusive, os principais veículos já anunciavam que o pacote de ajuda financeira deve chegar a US$ 15 bilhões, somando recursos de vários governos estrangeiros, organismos internacionais, e o adiantamento de cerca de US$ 4 bilhões do pacote aprovado em dezembro de 2000. Não há confirmação das notícias, ao contrário, muitos representantes dos supostos financiadores negam os números anunciados. Também não está claro quais serão as condições impostas. É certo que há muita resistência a conceder novos recursos ao país, depois dos US$ 40 bilhões emprestados em dezembro. No mínimo, o governo argentino terá de implementar o programa de eliminação imediata do déficit fiscal, que será monitorado pelo Fundo. A eventual surpresa pode ser um montante de recursos menor ou condições mais severas. No Brasil, o anúncio ontem de queda do PIB surpreendeu a todos e trouxe mais pessimismo ainda às previsões do mercado. O destaque é para os juros, que estão caindo. A análise dos investidores é que a tendência de alta dos juros deve ser interrompida já que o crescimento econômico foi tão afetado. É possível até que os juros caiam, mas as previsões para a próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), na próxima quarta-feira, estão indefinidas. O fator limitante é que, apesar da queda do PIB, a inflação ainda preocupa. Fechamento dos mercados O dólar comercial para venda fechou em R$ 2,5020, com alta de 0,40%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 23,780% ao ano, frente a 24,230% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em queda de 1,09%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires fechou em alta de 2,41%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em alta de 0,45%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em alta de 0,60%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.