Mercados esperam intervenção do BC Ontem, apesar da alta do dólar, o Banco Central (BC) não interveio, mas espera-se que a "irrigação" do mercado continue hoje. Os investidores tentam especular em função da certeza de que o governo comprará divisas quando as cotações subirem demais e testam os limites do BC. As quedas nas bolsas mundiais e o leilão de títulos argentinos, que terminou com taxas de juros bastante elevadas - 9,10% frente a 7,89% ao ano no último leilão -, forneceram o pretexto para uma alta. O BC anunciou na semana passada a captação extra de cerca de US$ 10 bilhões e elevou a Selic - a taxa de juros básica referencial da economia - para conter a alta do dólar, que já ameaçava os índices de inflação. A intenção do governo é frear o ciclo de busca de dólares por causa da instabilidade do cenário, que levava os investidores a buscar mais dólares. Porém, as incertezas da conjuntura são de longo prazo, e ainda não se sabe se a ação do BC terá efeito duradouro. Ainda são preocupantes a situação econômica da Argentina, a crise energética e a possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos. Por volta das 15h15, deve ser divulgada a decisão do Fed - Banco Central norte-americano - quanto à taxa básica de juros, atualmente em 4% ao ano. Os investidores esperam um corte entre 0,25 e 0,5 ponto porcentual, já que a economia resiste em retomar taxas mais altas de crescimento. Assim, o governo dos EUA deve seguir cortando os juros para baratear o crédito e estimular a recuperação econômica. O fato, se confirmado, será bem-vindo, já que a desaceleração econômica norte-americana já afeta o resto do mundo, ameaçando causar uma recessão global.