Mercados esperam manutenção da Selic Enquanto aguarda as medidas que o novo ministro da Economia, Domingo Cavallo, deve apresentar hoje na Argentina e mantém-se atento aos negócios nos Estados Unidos, o mercado financeiro no Brasil vai ajustando-se à aposta majoritária dos investidores de manutenção da taxa básica de juros - Selic - em 15,25% ao ano, que pode ser decidida hoje na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). O resultado deve ser divulgado após o encerramento dos negócios. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 17,900% ao ano, frente a 17,600% ao ano registrados ontem. No mercado de câmbio, as incertezas em relação à Argentina deixam a moeda norte-americana em alta. O dólar comercial está cotado a R$ 2,1050 na ponta de venda dos negócios - alta de 0,96% em relação aos últimos negócios de ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em leve queda de 0,01%. Em Nova York, as bolsas operam em baixa. A Nasdaq - bolsa dos Estados Unidos que mede a valorização das ações de tecnologia e Internet - está em queda de 0,35% e o índice Dow Jones - que mede a valorização das ações de empresas mais negociadas na Bolsa de Nova York - registra baixa de 1,12%.