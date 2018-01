Mercados esperam pela decisão do Copom Se as bolsas norte-americana ficarem suficientemente estáveis e não surgir nenhum fato novo no noticiário, espera-se que não haja muitas oscilações nos mercados no Brasil. Os investidores brasileiros, animados com o bom cenário brasileiro de crescimento com inflação decrescente, apostam na queda da Selic, a taxa básica referencial da economia na reunião de quarta-feira da semana que vem do Comitê de Política Monetária (Copom). As previsões variam entre 0,25 e 0,75 ponto porcentual, mas todos esperam um corte na Selic. Como a taxa já foi reduzida na última reunião mensal de 16,5%ao ano para os atuais 15,75% ao ano, a política de redução nos juros é vista como consistente e vem alimentando o otimismo dos investidores. Mas os analistas consideram que as atuais cotações já estão embutindo as expectativas de juros menores. EUA ainda preocupam A única preocupação é em relação à economia norte-americana. A maioria das análises aponta para uma desaceleração lenta e controlada das taxas de crescimento da economia, conforme a política econômica do FED - banco central dos EUA. O próprio FED anunciou que os juros nos Estados Unidos devem cair, mas as preocupações de que o país tenha um desaquecimento abrupto, podendo até resultar em recessão, ainda não estão afastadas. Mesmo porque o efeito da queda nos juros na economia deve demorar entre seis meses e um ano. Pode ser tarde demais. E mesmo que a redução da expansão econômica seja suave, o resultado é que muitas empresas apresentam resultados decepcionantes, derrubando as bolsas em Nova York. É verdade que o otimismo dos mercados brasileiros tem sido menos vulnerável ao desempenho das bolsas norte-americanas, mas ainda assim, eles podem sofrer com uma tendência consistente de queda, em especial da Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York. A partir dessa semana, as empresas dos EUA iniciaram a divulgação de seus balanços do quarto trimestre de 2000, o que deve trazer mais oscilações aos mercados, conforme as empresas surpreendam os aplicadores. Ontem após o pregão, Yahoo! e Motorola divulgaram resultados abaixo do previsto em outubro, mas dentro do esperado pelos investidores. A Yahoo!, no entanto, reduziu suas previsões para o primeiro semestre de 2001.