Mercados esperam recessão mundial Já se temia uma recessão mundial, antes mesmo dos atentados terroristas em Washington e Nova York. Prova disso são os dados divulgados essa semana de forte crescimento do desemprego nos Estados Unidos e do Índice de Confiança do Consumidor nos EUA, considerando apenas dados anteriores a 10 de setembro, com queda surpreendente. Após o choque com os ataques de terça-feira, os temores devem conter o consumo dos cidadãos, responsáveis por quase 70% dos gastos na economia norte-americana. A recessão é vista agora como o quadro mais provável, apesar dos esforços dos governos no mundo inteiro. E os investidores temem o comportamento dos mercados acionários norte-americanos na segunda-feira, quando reabrem as bolsas. Não só no Brasil o Banco Central tenta acalmar as preocupações dos mercados. Em vários países, as autoridades financeiras tomam medidas de política monetária para evitar que o pessimismo pontual faça estragos difíceis de reparar. Espera-se que o Fed - banco central dos EUA - corte novamente os juros e ontem o BC vendeu grandes quantidades de títulos cambiais e dólares depois que o comercial para venda atingiu a cotação máxima de sua história: R$ 2,7400. Mesmo assim, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) caiu 7,26%. Há mais agravantes em função da promessa de guerra. As perdas materiais decorrentes dos atentados são enormes e a instabilidade de um conflito bélico contêm ainda mais consumidores e investidores. Quanto maior, mais longa e mais próxima de áreas estratégicas, maiores serão os efeitos negativos na economia da retaliação armada norte-americana. Até agora, os preços do petróleo subiram pouco, mas a situação é instável. Outra preocupação em relação ao agravamento da recessão é a busca de aplicações mais seguras, que deve predominar a partir de agora entre os investidores. Com isso, recursos aplicados em ações devem ser desviados para outras opções, como ouro, títulos governamentais e moedas fortes, como dólar e franco suíço. Aplicações em países emergentes, especialmente Brasil e Argentina, podem acabar parecendo arriscadas demais, perdendo espaço para mercados de países centrais. Esse é um risco grande para o Brasil, mas não é só isso. A Argentina, que está numa situação muito frágil e sofre todos esses efeitos, ainda encontra mais um obstáculo: a desvalorização do real. Como o Brasil é o seu principal parceiro comercial, a forte queda do real em relação ao dólar prejudica muito a competitividade da economia. E o peso não pode ser desvalorizado, o que complica muito o ajuste. Quem esperava um ano glorioso surpreende-se com a seqüência de péssimas notícias.