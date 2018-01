Mercados esperam sucessor de Greenspan; Bernanke é o mais cotado O mercado entra no período da tarde na expectativa da definição de um assunto que vinha sendo alvo de discussões nas últimas semanas: a sucessão do presidente do Fed, Alan Greenspan. Segundo a rede de TV CNN, o presidente dos EUA, George Bush, anunciará o nome do novo presidente do Fed às 15h. O The Wall Street Journal e a CNN informaram que o escolhido deve ser Ben Bernanke, conselheiro da Casa Branca. As notícias sobre o Fed quebram a rotina num dia em que os mercados têm desempenho positivo, aqui e no exterior. Lá fora, as bolsas sobem e o petróleo recua. Aqui, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) pega carona no desempenho de Wall Street e opera em alta de 1,10%, às 14h37. O dólar comercial recua e é vendido a R$ 2,2620, em baixa de 0,18%.