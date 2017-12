Mercados esperam votação no Senado argentino Os mercados seguraram um pouco o pessimismo hoje e as cotações, apesar das oscilações, não apresentaram deterioração maior. O desânimo é geral entre os investidores, e é a avaliação da crise argentina continua muito negativa, embora ainda não tenha surgido um estopim para deflagrar uma ruptura traumática, com desvalorização e moratória da dívida externa. Poucos acreditam que o desfecho da crise não será um colapso, mas ainda não há data marcada para o evento. Enquanto isso não acontece, o governo do presidente Fernando de la Rúa tenta salvar a situação com o pacote de redução imediata do déficit público. O Senado adiou a votação para terça-feira ou quarta-feira da semana que vem, mas a pressão do Executivo é para que haja uma decisão no final de semana para que os mercados iniciem suas operações na semana que vem com alguma perspectiva otimista. Com isso, a equipe econômica procura reconquistar a confiança dos mercados e reduzir a taxa de juros de mercado, que se encontra em níveis insustentáveis. O risco país hoje fechou pouco abaixo dos 1600 pontos base (veja mais sobre risco país no link abaixo). Também, segundo rumores no mercado, a troca de parte dos títulos públicos da dívida interna de curto prazo por papéis de prazo mais dilatado dependeria da aprovação do ajuste fiscal. Os investidores ficarão atentos aos fatos na Argentina nesse final de semana. Fechamento dos mercados O dólar comercial para venda fechou em R$ 2,4600, com queda de 0,81%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 24,870% ao ano, frente a 24,600% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 0,72%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires fechou em alta de 0,22%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em queda de 0,37%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em alta de 0,30%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.