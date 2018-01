Mercados estáveis aguardam Copom A maior estabilidade prevista para o ano de 2001 está se fazendo sentir desde terça-feira. O bom cenário interno, com crescimento econômico e inflação decrescente, aliado à confirmação das metas estabelecidas pelo governo para 2000 aumenta a capacidade de previsão dos analistas e reduz as oscilações das cotações. Sem se deixar afetar pelo noticiário internacional, o mercado aguarda a próxima reunião mensal do Comitê de Política Monetária (Copom), dias 16 e 17. Os investidores já fizeram suas apostas para a queda da Selic, a taxa básica referencial da economia. A maioria espera uma queda entre 0,25 e 0,75 ponto porcentual. Os mercados apresentaram pequenas variações. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 0,62%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 16,100% ao ano, frente a 16,140% ao ano ontem. O dólar fechou em R$ 1,9560, com alta de 0,62%. Já nos Estados Unidos, a divulgação de balanços das empresas referentes ao quarto trimestre de 2000 tem trazido oscilações grandes. Hoje, o dia foi de alta. O Dow Jones - Índice que mede as ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em alta de 0,05%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - em alta de 4,61%.