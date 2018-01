Mercados estáveis depois da euforia Os dados contraditórios sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos podem mexer com o mercado financeiro nessa manhã. Se por um lado a taxa de desemprego ficou dentro do esperado, em 4,3%, a redução de postos de trabalho ficou acima das expectativas, em 86 mil, quando os analistas aguardavam 60 mil. Há pouco, no mercado acionário norte-americano, a Nasdaq - bolsa dos Estados Unidos que negocia papéis do setor de tecnologia e Internet - estava em queda de 3,68%. O índice Dow Jones - que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - estava em queda 1,78%. No Brasil, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) está em baixa de 0,19%. O dólar comercial está cotado a R$ 2,1580 na ponta de venda dos negócios - leve alta de 0,19% em relação aos últimos negócios de ontem. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 19,070% ao ano, frente a 19,080% ao ano ontem.