Mercados estáveis em clima de cautela O clima de cautela nos mercados permanece, porém a instabilidade diminuiu um pouco durante a manhã, com a alta das bolsas em Nova York e o leilão de NBC-E (títulos cambiais) no mercado interno. A decisão tomada pelo governo na sexta-feira de elevar o compulsório para depósitos à prazo - de zero para 10% - favoreceu a queda nas cotações do dólar. Por outro lado, ao diminuir o volume de recursos, a medida também favoreceu a um aumento das taxas de juros no mercado interbancário. Às 14h50, o dólar comercial está cotado a R$ 2,7690 na ponta de venda dos negócios, com queda de 2,33%. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera com alta de 1,24%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 25,600% ao ano, frente a 24,550% ao ano na sexta-feira. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires opera com alta de 4,07%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - está em alta de 3,77%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - registra alta de 4,66%. Equipe econômica discute alta do dólar O presidente Fernando Henrique Cardoso deve reunir-se no final desta tarde com a equipe econômica do governo. A forte pressão de alta sobre o dólar é a pauta das discussões. Os analistas não esperam por mudanças significativas. Segundo apurou o editor Fredy Krause, o ministro da Fazenda, Pedro Malan, afirmou, por meio de sua Assessoria de Imprensa, que considera "descabidas e sem qualquer fundamento" as falsas notícias de que o governo estaria estudando a adoção de qualquer medida de controle do câmbio".