Mercados estáveis em patamar mais otimista As boas notícias dos últimos dias podem ter perdido a capacidade de dar um choque de otimismo nos mercados. O clima ainda é de cautela, especialmente com o quadro político. Mas se o candidato preferido dos investidores, José Serra (PSDB/PMDB), mantiver a tendência de alta, e aumentar o fluxo de dólares para o Brasil, a recuperação pode ser retomada. De fato, Serra retomou suas posições nas pesquisas de intenção de voto, colocando-se num patamar em torno de 16%, enquanto Ciro Gomes (Frente Trabalhista) caiu bastante. O resultado agrada o mercado, que volta a apostar no candidato governista, esperando que sua larga vantagem na distribuição do tempo no horário eleitoral o impulsione. Mas ainda faltam mais de cinco semanas para as eleições e muita coisa pode acontecer. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e os juros interromperam a tendência de vários dias de recuperação vigorosa. Mas o dólar manteve-se alheio a esse processo. Em parte, a dificuldade de rolagem de US$ 1,6 bilhão em títulos cambiais pelo governo - que só conseguiu renovar dois terços da dívida - manteve o dólar sob pressão. Além disso, a entrada dos recursos para crédito às exportações tem sido lenta. A retomada dos créditos das instituições financeiras internacionais também deve ser muito gradual. Especialistas consideram, porém, que a tendência para o dólar é de queda, especialmente depois desse vencimento na segunda-feira. Apesar da decretação do viés de baixa - autorização para o Banco Central reduzir a taxa de juro básica antes da próxima reunião mensal do Comitê de Política Monetária (Copom) - o mercado não acredita em queda nos juros. O dólar continua muito alto, há um pequeno repasse nos preços, e, antes das eleições, é difícil imaginar o fim das incertezas, embora haja melhora em várias frentes, como as contas externas, o compromisso dos bancos estrangeiros em manter negócios nos atuais patamares com o Brasil e os avanços de Serra. Mercados O dólar comercial foi vendido a R$ 3,1220 nos últimos negócios do dia, em baixa de 0,35% em relação às últimas operações de ontem, oscilando entre R$ 3,1100 e R$ 3,1350. Com o resultado de hoje, o dólar acumula uma alta de 34,80% no ano e de 3,55% nos últimos 30 dias. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003 negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros pagam taxas de 20,300% ao ano, frente a 20,260% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 0,08% em 10379 pontos e volume de negócios de R$ 531 milhões. Com o resultado de hoje, a Bolsa acumula uma baixa de 23,55% em 2002 e alta 12,61% nos últimos 30 dias. Das 50 ações que compõem o Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa -, altas e baixas se equilibraram. O principal destaque foram os papéis da Embratel ON (ordinárias, com direito a voto), que vêm subindo com força há vários dias e hoje tiveram alta de 14,68%. Mercados internacionais Em Nova York, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em queda de 1,48% (a 8694,1 pontos), e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - caiu 2,48 % (a 1314,38 pontos). Às 18h, o euro era negociado a US$ 0,9794; uma queda de 0,29%. Na Argentina, o índice Merval, da Bolsa de Valores de Buenos Aires, fechou em baixa de 2,59% (376,93 pontos). Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.