Mercados estáveis esperam anúncio do FED Hoje, finalmente, será divulgada às 17h15 a taxa de juros básica dos Estados Unidos, preocupação central dos mercados há dias. No novo padrão de comportamento dos mercados brasileiros, inaugurado em dezembro do ano passado, o ambiente de estabilidade e otimismo permite aos investidores definir suas expectativas e movimentar seus recursos com tempo e sem sobressaltos. É por isso que os últimos dias parecem ter trazido poucas novidades, com a reunião do banco central norte-americano (FED), iniciada ontem, no centro das atenções. De fato, o cenário interno, com crescimento econômico com inflação em queda e disciplina nas contas dos governos tranqüilizam o mercado, e, passadas as apreensões com o cenário internacional, que marcaram o segundo semestre de 2000, os movimentos no mercado são lentos. Espera-se uma queda vigorosa dos juros nos EUA, dos atuais 6% para 5,5% ao ano. Vale lembrar que na reunião extraordinária do dia 3 de janeiro o FED já havia cortado os juros em 0,5 ponto porcentual. O fato é que os dados sobre a desaceleração da economia norte-americana são cada vez mais preocupantes, e mesmo que só tenha efeito no longo prazo, uma redução nos juros pode ajudar a reverter esse quadro, afastando a possibilidade de uma recessão. Para muitos analistas, porém, já é tarde. Os mercados internacionais ainda têm reagido com otimismo às perspectivas de quedas nos juros, revelando a previsão num crescimento menos acelerado da economia dos EUA, mas sem chegar a uma recessão. A expectativa é que no segundo semestre do ano haja uma recuperação do crescimento, atualmente próximo de zero, segundo a análise do próprio presidente do FED, Alan Greenspan. Juros brasileiros também devem cair bastante Uma queda nos juros nos Estados Unidos é boa notícia para a economia brasileira, pois permite que o Banco Central reduza ainda mais os juros internos. Como as taxas norte-americanas são referência para os demais países e todos competem pelos mesmos investidores, uma queda nos juros básicos nos EUA leva a uma tendência de redução de juros no mundo inteiro, respeitadas as condições de cada país, evidentemente. Como a situação econômica brasileira por si só já permite uma queda na Selic, a taxa de juros básica referencial, espera-se que o Comitê de Política Monetária (Copom) também faça um corte significativo. As expectativas são de que os juros caiam dos atuais 15,25% para, no mínimo, 14% ao ano até o final de 2001. A decisão de hoje do FED é uma importante sinalização nesse sentido.