Mercados estáveis esperam queda nos juros Esperando a decisão do FED - banco central norte-americano -, cuja reunião entre amanhã e quarta-feira definirá o patamar de juros básicos nos EUA, os investidores negociaram hoje com pouquíssimas alterações nas cotações. Espera-se que os juros caiam entre 0,25 e 0,5 ponto porcentual, dos atuais 6% ao ano numa tentativa de refrear o forte desaquecimento da economia dos Estados Unidos. Como a maioria dos investidores fez suas apostas numa queda maior, se o corte for de 0,25 ponto porcentual, é possível que haja um certo pessimismo nos mercados. Segundo analistas, um corte nos juros norte-americanos deve levar a uma redução dos juros no Brasil. A economia está crescendo com inflação em queda e disciplina nas contas do governo. Com isso, os investidores estão confiantes na continuidade da tendência de queda nos juros brasileiros. Nos dias 13 e 14 de fevereiro, o Comitê de Política Monetária realiza sua reunião mensal para definir a Selic, taxa básica referencial de juros, atualmente em 15,25% ao ano. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou praticamente estável, com leve queda de 0,03%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 15,410% ao ano, frente a 15,490% ao ano ontem. O dólar fechou estável em R$ 1,9750. O Dow Jones - Índice que mede as ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em alta de 0,40%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - em alta de 2,04%.