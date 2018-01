Mercados: euforia cede à cautela Depois da euforia que tomou conta dos mercados no mundo inteiro na quarta-feira, os investidores receberam algumas notícias negativas e passaram a agir com mais cautela. É verdade que as fortes altas do dia anterior levaram muitos a vender seus papéis ontem para embolsar o ganho auferido. Mas além disso, o noticiário realmente refreou os excessos. Foram divulgados dados sobre o desempenho da economia norte-americana, com resultados abaixo do esperado pelo mercado. Com isso, aumentaram os temores de que a desaceleração que a economia vem apresentando seja abrupta e acabe numa recessão. Se esse for o caso, segundo analistas, o corte de juros anunciado essa semana será incapaz de reverter o processo, pois espera-se que demore entre seis meses e um ano para ter efeito na economia. Assim, as apostas dos investidores estão agora relacionadas às suas expectativas em relação à velocidade e intensidade da desaceleração da economia mundial, liderada pelos Estados Unidos. Mesmo que o cenário interno brasileiro esteja bastante positivo, uma recessão significaria perdas nos mercados financeiros mundiais e nas empresas nos países centrais, diminuindo os fluxos de investimentos no Brasil. Petróleo voltou a subir e preocupa A preocupação com os preços do petróleo também ressurgiram com as altas registradas nos últimos dias. Os negócios com o petróleo bruto do tipo Brent para entrega em fevereiro fecharam ontem em alta em Londres a US$ 25,34 por barril. Na quarta-feira, a cotação estava em US$ 25,03, e, em 28 de dezembro, quando a tendência começou, em US$ 23,71. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) reúne-se em Viena dia 17 de janeiro e já se fala em um consenso sobre um corte na produção em 1,5 bilhão de barris diários. Elevados preços do petróleo certamente contribuiriam para a desaceleração das economias dos países importadores, como os EUA e o Brasil.