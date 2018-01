Mercados: euforia deve ser menor hoje O mercado financeiro começa o dia ainda analisando o impacto do corte de juros em 0,5 ponto porcentual nos Estados Unidos. O banco central norte-americano (FED) anunciou sua decisão ontem no final do dia e o resultado foi uma disparada das bolsas de Nova York. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) acompanhou o movimento. As taxas de juros e o dólar caíram de forma expressiva (veja o fechamento dos mercados ontem no link abaixo). A expectativa para os negócios hoje é de uma realização de lucros, ou seja, o investidor que conseguiu ganhos com o movimento eufórico de ontem pode decidir por vender seus ativos e incorporar o rendimento conseguido nessa quarta-feira. Um sinal disso é a abertura em baixa dos índices futuros da Nasdaq - bolsa que negocia papéis do setor de tecnologia e Internet - queda de 2,57%. Desde a tarde de ontem, após a decisão do FED, analistas avaliam o impacto do corte de juros nos EUA. Alguns, como Paulo Leme, da Goldman Sachs, mantêm a cautela. Leme diz que a decisão do FED veio tarde e pode não impedir uma maior desaceleração dos EUA. Outros, porém, fazem uma avaliação mais positiva, apostando que a estratégia do banco central norte-americano será suficiente para evitar uma recessão. No Brasil, a decisão do banco central norte-americano abre chances maiores para um corte mais expressivo da taxa básica de juros - Selic. José Júlio Senna, sócio-diretor da MCM Associados e ex-diretor de política monetária do Banco Central (BC), é um dos mais otimistas e aposta em um corte de 0,75 ponto porcentual na próxima decisão do Comitê de Política Monetária (Copom). Para os investidores, a postura mais indicada continua sendo a de cautela. As decisões de aplicação devem levar em conta o período em que o dinheiro poderá ficar investido e a tolerância que se tem ao risco. Veja mais informações sobre seus investimentos no link abaixo. Abertura do mercado financeiro A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em alta de 0,46%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - começam o dia pagando juros de 16,270% ao ano, frente a 16,330% ao ano ontem. O dólar comercial está cotado a R$ 1,9360 na ponta de venda dos negócios - alta de 0,16% em relação aos últimos negócios de ontem.