Mercados europeus seguem no rastro de Wall Street Os mercados europeus operam em alta na manhã desta sexta-feira, na esteira dos fortes ganhos obtidos ontem em Wall Street. As bolsas de valores de Londres, Frankfurt e Paris registram altas em torno de 0,5%. Os mercados estão também sendo impulsionados pelos resultados positivos de alguns grupos, como da Ericsson e do banco UBS, além da valorização do dólar diante do euro. A forte performance das bolsas asiáticas também está ajudando a sustentar os mercados. O índice Nikkei de Tóquio subiu 1,77% e a bolsa de Hong Kong avançou 1,26%. Apesar do clima de alívio, os investidores ainda demonstram uma grande dose de cautela e não descartam novos momentos de volatilidade dependendo principalmente dos indicadores da economia norte-americana. As atenções estão voltadas nesta sexta à divulgação do índice que mede o consumo e a renda pessoal nos Estados Unidos, o PCE.