Mercados europeus seguem no rastro de Wall Street Os mercados europeus operam em alta nesta manhã, na esteira dos fortes ganhos obtidos ontem em Wall Street. As bolsas de valores de Londres, Frankfurt e Paris registram altas em torno de 0,5%. Os mercados estão também sendo impulsionados pelos resultados positivos de alguns grupos, como da Ericsson e do banco UBS, além da valorização do dólar diante do euro. A forte performance das bolsas asiáticas também está ajudando a sustentar os mercados. O índice Nikkei de Tóquio subiu 1,77% e a bolsa de Hong Kong avançou 1,26%. Apesar do clima de alívio, os investidores ainda demonstram uma grande dose de cautela e não descartam novos momentos de volatilidade dependendo principalmente dos indicadores da economia norte-americana. As atenções estão voltadas hoje à divulgação do índice que mede o consumo e a renda pessoal nos Estados Unidos, o PCE.