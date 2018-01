Mercados: expectativas para reunião do Copom Passado o feriado de ontem nos Estados Unidos, o mercado financeiro deve apresentar um aumento no volume de negócios. Os investidores estarão atentos ao cenário externo e a influência dos mercados em Nova York sobre as operações no Brasil pode predominar novamente. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em alta de 0,29%. O dólar comercial está cotado a R$ 1,9520 na ponta de venda dos negócios - alta de 0,15% em relação aos últimos negócios de ontem. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - começam o dia pagando juros de 16,210% ao ano, frente a 16,180% ao ano registrados ontem. No Brasil, começa hoje a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) para redefinição da taxa básica de juros - Selic. A expectativa é de corte da taxa que está em 15,75% ao ano. De acordo com reportagem do editor Mário Rocha, entre os dez economistas ouvidos, cinco deles acreditam que a Selic cairá para 15,25% ao ano. Quatro apostam que a redução levará a Selic para 15,50% ao ano. E apenas um espera que a Selic passe para 15% ao ano. Dois fatores externos foram levados em conta na avaliação dos economistas - o ritmo da desaceleração da economia norte-americana e os preços do petróleo. No caso dos EUA, o ritmo mais suave de desaquecimento favorece um corte das taxas de juros no Brasil. Para o petróleo, os analistas acreditam que o preço do produto deve ficar mais baixo nesse ano, o que favorece um recuo nos preços dos combustíveis e queda nos índices de inflação. Esse cenário pode ser confirmado devido à queda da demanda no Hemisfério Norte. Porém, com a possível aprovação de um corte na produção do petróleo na reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), que começa amanhã, esse aspecto ainda gera dúvidas nos analistas.