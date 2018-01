Mercados externos derrubam Bovespa Os mercados voltaram a fechar hoje apresentando forte pessimismo, puxados por quedas nas bolsas nos Estados Unidos. O movimento é resultado da divulgação de resultados decepcionantes, devido à desaceleração da economia do país. Na Argentina foi feriado, mas o ministro da Economia, Domingo Cavallo, voltou a reafirmar os compromissos do governo, e anunciou que o déficit orçamentário excerá em cerca de US$ 1 bilhão a meta para o primeiro trimestre. As boas notícias relativas à balança comercial brasileira não surpreenderam, com um déficit em março de US$ 279 milhões. No ano, o saldo continua negativo em US$ 676 milhões. A única recuperação, ainda que modesta foi no mercado de juros. Analistas comentam que o alto patamar dos juros pode fazer com que o governo não eleve mais a Selic, a taxa básica referencial de juros da economia. Mas o resultado da balança preocupa os investidores em relação à Selic. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em queda de 3,17%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 19,450% ao ano, frente a 19,800% ao ano ontem. E o dólar fechou em R$ 2,1660, com alta de 0,60%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em queda de 1,02%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em queda de 3,11%.