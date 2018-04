Mercados externos recebem bem o acordo Brasil-FMI O empréstimo de US$ 30 bilhões do Fundo Monetário Internacional (FMI) ao Brasil é tema de destaque na imprensa européia. O Financial Times dedica a sua principal manchete de capa ao assunto, afirmando que, ao ajudar o Brasil, o FMI tomou ontem uma ação inesperada e decisiva para afastar a ameaça de um crise econômica na América Latina. Segundo o diário financeiro, o pacote eqüivale em tamanho aos massivos socorros feitos durante a crise asiática. Os analistas esperavam uma ajuda entre US$ 15 bilhões e US$ 20 bilhões. "Esse acordo é muito maior do que o previsto garantindo que não será permitido que as incertezas em relação às eleições joguem a massiva carga da dívida brasileira de US$ 250 bilhões num default", disse o FT. O jornal Expansión ressalta que o FMI concedeu ao Brasil a maior ajuda de sua história. O diário espanhol salienta que o Fundo pediu um entendimento entre os principais candidatos à Presidência para apoiarem as linhas gerais de um programa econômico para o país. Já o El País afirma que os analistas do mercado financeiro se mostraram eufóricos com o acordo e há previsões de que preço o C-Bond, principal título externo do Brasil, suba hoje dos 56 cents por dólar registrados ontem para 63 cents. Segundo o jornal espanhol, a previsão é de que o dólar seja cotado hoje a R$ 2,60, ante os R$ 3,01 de ontem. O acordo já está tendo um forte impacto positivo entre os investidores europeus, que ficaram surpresos com o volume da ajuda financeira concedida pelo FMI. Os C-Bond brasileiros registravam no começo da manhã de hoje, na city londrina, uma alta de 6%, sendo negociados a 62.20 cents. Os papéis brasileiros chegaram a atingir os 63 cents no início da manhã. Segundo analistas, essa recuperação poderá se acentuar ainda mais durante o dia, com os investidores assimilando os detalhes do acordo fechado em Washington. "Uma fato importante é que estamos vendo desde ontem uma maior liquidez com os papéis brasileiros, com compradores e vendedores", disse à Agência Estado Ingrid Iversen, do fundo de investimentos Rothschild Asset Management. "Com isso, quem queria sair do Brasil, está saindo, mas mesmo assim a demanda está alta nesse momento e poderemos ter uma maior valorização ao longo do dia." Iversen e outros analistas do mercado europeu também acreditam numa forte correção do câmbio brasileiro. Segundo eles, haverá uma forte procura pelo real, que poderá chegar a ser cotado entre R$ 2,60 e R$ 2,80 diante do dólar hoje. Para ler mais sobre as reações dos mercados ao acordo: Bolsas européias reagem bem ao acordo Moedas asiáticas se favorecem com acordo FMI-Brasil Acordo terá impacto positivo, diz Fitch