Mercados fazem pausa na recuperação de preços Atentos ao cenário argentino e confiantes em manutenção da Selic, a taxa de juros básica da economia, que será reavaliada a partir de hoje na reunião mensal do Comitê de Política Monetária (Copom), os investidores passaram a primeira parte do dia em compasso de espera. Na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), os investidores aproveitaram a primeira parte do pregão para realizar lucros, ou seja, venderam papéis para apurar o ganho obtido nos últimos dias. Há pouco, o Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bovespa - estava em queda de 1,26%. O volume de negócios está mais baixo hoje, em R$ 185,5 milhões. O dólar comercial está cotado a R$ 2,5460 na ponta de venda dos negócios, com alta de 1,03%. No mercado de juros, os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 20,120% ao ano, frente a 19,980% ao ano ontem. Os analistas acreditam que a manutenção da Selic em 19% ao ano será motivada pela alta dos índices de inflação. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), usado como referência para a meta de inflação, está acumulado em 6,22% no ano, até outubro, sendo que o teto da meta em 2001 é de 6%. Ou seja, a meta já foi superada. No entanto, os analistas se mostram confiantes numa redução da Selic na próxima reunião, nos dias 18 e 19 de dezembro, se não houver mais nenhum contratempo. A situação argentina continua se deteriorando. A taxa de risco do país superou a barreira dos 3 mil pontos e os títulos argentinos apresentaram forte desvalorização, de mais de 5%, expressando a total desconfiança dos investidores em relação à capacidade de recuperação do país vizinho. Nos EUA, a manhã também está sendo marcada por realização de lucros, após várias semanas de alta nas bolsas. No começo da tarde, o Dow Jones - índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - estava em queda de 0,71%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - operava com queda de 1,54%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.