Mercados fechados em NY com ataque terrorista Um acidente envolvendo dois aviões em choque contra as torres do World Trade Center, em Nova York, adiou a abertura dos negócios no mercado financeiro norte-americano. De acordo com apuração do correspondente Fábio Alves, após a segunda torre do World Trade Center também sofrer explosão, instantes atrás, aumentaram suspeitas de que um ação terrorista. No Brasil, cresce o pessimismo dos investidores com os rumos da economia mundial. O Fundo Monetário Internacional (FMI) já reduziu sua perspectiva de crescimento mundial neste ano de 3,2% - projetado em maio deste ano - para 2,7%. Para 2002, a projeção do Fundo para o crescimento econômico mundial é de 3,6%. Para o Brasil, este cenário é negativo, pois o País é muito dependente de recursos externos, os quais ficam cada vez menores diante de um desaquecimento econômico mundial. Veja como estão os mercados O dólar comercial está cotado a R$ 2,6230 na ponta de venda dos negócios. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera com alta de 2,93%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 23,000% ao ano, estáveis em relação ao fechamento de ontem. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.