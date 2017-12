Mercados fechados hoje Hoje os mercados financeiros não funcionarão em função do fechamento dos bancos para balanço no último dia útil do ano. Os negócios somente serão retomados na terça-feira, dia 2 de janeiro. Hoje, no final do dia, o Banco Central divulga a cotação do dólar oficial, que será divulgada pelo Finanças Pessoais. Também divulgaremos as cotações de fechamento dos principais indicadores do mercado norte-americano, a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - e o Dow Jones - Índice que mede as ações mais negociadas na Bolsa de Nova York.