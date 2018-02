Mercados fecham em baixa na Ásia após alta de juros na China A maioria das bolsas de valores da Ásia fecharam em baixa nesta segunda-feira, pressionadas por ações de empresas exportadoras que foram atingidas por um dólar mais fraco e por preocupações sobre a China após elevação de juros na semana passada. Resultados trimestrais decepcionantes divulgados por importantes empresas dos Estados Unidos, incluindo Caterpillar, também pesaram sobre a confiança dos mercados. "As ações na Ásia, que definiram recorde na semana passada, recuaram por causa das quedas dos mercados norte-americanos e depois que a China elevou juros", disse Kim Hak-kyun, analista do Korea Investment and Securities. A China elevou os juros neste final de semana, no mais recente movimento de uma série de medidas destinadas a conter inflação e evitar que a quarta maior economia do mundo se superaqueça. Em TÓQUIO, a bolsa fechou em queda de 1,07 por cento, a 17.963 pontos. A Canon e a Komatsu recuaram 1,25 por cento, enquanto isso, Honda Motor fechou em queda de quase dois por cento. Em SEUL, o mercado chegou a recuar 0,2 por cento, antes de encerrar em alta de 0,48 por cento, a 1.993 pontos. A bolsa de SYDNEY fechou em queda de 0,49 por cento, a 6.390 pontos, pressionada por recuos da mineradora BHP Billiton e do Commonwealth Bank . Em XANGAI, o mercado disparou 3,81 por cento, impulsionado por interesse dos investidores em ações de bancos e de siderúrgicas, após a alta dos juros do país. O índice MSCI que reúne os principais mercados da Ásia com exceção do Japão encerrou em alta de 0,24 por cento, a 502 pontos, após recorde marcado na sexta-feira. A bolsa de CINGAPURA encerrou em baixa de 0,44 por cento, a 3.635 pontos e em TAIWAN houve alta de 0,37 por cento, para 9.621 pontos.