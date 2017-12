Mercados: fechamento surpreendente Quando o governo anunciou a redução da Selic - taxa básica de juros brasileiros - na noite de sexta-feira, os analistas previram, como reação direta, uma redução nos contratos de juros de longo prazo. Além disso, ao menos na teoria, quando caem os juros, aumentam os estímulos para compras a prazo pelo consumidor. Ao mesmo tempo, os financiamentos para investimentos das empresas em expansão da produção ficam mais baratos. Esses dois fatores aquecem a economia, e fazem as ações das empresas se valorizarem. Da mesma forma, num primeiro momento, há uma tendência de saída de dólares, que eleva a cotação da moeda. A não ser que ele avalie que os riscos de aplicar em títulos no Brasil estão menores, os juros mais baixos desanimam o investidor estrangeiro. Porém, o que aconteceu foi o inverso. O dólar caiu hoje 0,28%, fechando em 1,7950. Os juros para contratos de swap com base de 252 dias úteis, o melhor indicador de juros de longo prazo, fecharam em 18,33% ao ano, uma ligeira elevação em relação ao fechamento de sexta, de 18,32% ao ano. E a Bovespa - Bolsa de Valores de São Paulo - caiu -0,72%. Nas bolsas dos EUA, o Dow Jones - índice que mede a valorização das ações mais negociadas da Bolsa de Nova Iorque - subiu 0,10%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática - caiu 1,06%. Leia mais sobre o desempenho dos mercados financeiros, com análises sobre os movimentos inesperados de hoje a seguir.