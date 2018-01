Mercados fecharam estáveis Embora tenha havido um certo otimismo pela manhã, os humores mudaram à tarde e as cotações de fechamento apresentaram pouca variação em relação aos números do fim dos negócios na sexta-feira. Inicialmente os investidores continuavam reagindo ao pacote argentino de elevação de impostos e o perdão do Fundo Monetário Internacional (FMI) pelo descumprimento de metas acordado para este ano. O Fundo também concordou com um adiantamento de recursos do pacote de ajuda financeira aprovado no final do ano passado. Mas a cautela ainda define o tom dos negócios, já que só em algumas semanas sai o resultado da renegociação da dívida do país com bancos internacionais. Além disso, há temores de que as medidas anunciadas, mesmo que solucionem os problemas mais imediatos, sejam ineficazes para promover a recuperação econômica argentina no longo prazo. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em queda de 0,07%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros 21,400% ao ano, frente a 20,870% ao ano na sexta-feira. O dólar comercial para venda fechou em R$ 2,2010, com queda de 0,09%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires fechou em queda de 3,06%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em queda de 0,69%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em alta de 1,96%. Amanhã, devido às comemorações do Dia do Trabalho, os mercados financeiros não funcionarão no Brasil, na Argentina, na maioria dos países europeus e alguns asiáticos. Os Estados Unidos terão uma terça-feira normal, já que o feriado do Dia do Trabalho é celebrado em setembro. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.