Mercados ficaram parados esperando o Copom Os mercados hoje operaram com fraco volume de negócios e com poucas variações nas cotações. No centro das expectativas dos investidores está a reunião mensal de fevereiro do Comitê de Política Monetária (Copom). Será divulgada logo mais, a decisão do Comitê em relação à Selic, a taxa básica referencial da economia. Atualmente a Selic está em 15,25% ao ano, e a maioria dos analistas espera a manutenção nesse nível ou uma redução de 0,25 ponto porcentual. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em queda de 0,15%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 15,780% ao ano, frente a 15,830% ao ano ontem. O dólar fechou em R$ 1,9900, com alta de 0,15%. Nos Estados Unidos, às 18:15, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - operava em queda de 0,58%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - operava em alta de 2,32%.