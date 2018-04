Mercados focam Copom, cenário externo e política Hoje será anunciado o resultado da reunião mensal do Comitê de Política Monetária (Copom) que reavalia a Selic, a taxa básica de juros. A taxa está em 18,50% ao ano e as expectativas dos analistas dividem-se entre a manutenção ou redução da taxa. A decisão será conhecida após o fechamento dos mercados. Entre os que esperam pela redução da Selic está o economista-chefe do JP Morgan, Marcelo Carvalho. Segundo apurou o jornalista Francisco Carlos de Assis, a expectativa de Carvalho é de um corte de 0,25 ponto porcentual, o que levaria a Selic para 18,25% ao ano. A favor da redução dos juros, diz Carvalho, o Banco Central deverá levar em conta que a cotação do dólar está abaixo do patamar registrado antes da última reunião do Comitê, a percepção de que o risco Brasil melhorou desde o último encontro do Copom e de que a taxa de juros real ainda continua muito elevada. Já o economista-chefe do HSBC, Alexandre Bassoli, faz parte da ala dos economistas que acreditam em manutenção da taxa. Ele justifica a sua expectativa: o comportamento da inflação ainda é preocupante, tanto para os resultados passados quanto para as projeções dos índices de inflação nos próximos meses. Vale lembrar que a política monetária é definida pelo cumprimento da meta de inflação, que neste ano é de 3,5%, com margem de tolerância de dois pontos porcentuais para cima ou para baixo. Além da reunião do Copom, o cenário externo deve continuar no foco de atenção dos investidores. O comportamento do preço do petróleo, com destaque para os conflitos no Oriente Médio e as próximas decisões do presidente da Venezuela Hugo Chávez, podem influenciar os negócios. No cenário interno, o cenário político deve continuar como o fator de maior peso na avaliação dos investidores. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.